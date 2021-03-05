В столице Сомали Могадишо произошел мощный взрыв. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, влетел в ресторан. Сообщают о по меньшей мере 20 погибших. Еще 3 десятка ранены.

Ресторан, в котором произошел взрыв, расположен неподалеку от центральной тюрьмы. Местные жители говорят, что после взрыва слышали и выстрелы.

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Взрыв произошел в обеденное время

Взрыв произошел в обеденное время, когда в заведении были десятки людей. Сила удара была настолько мощная, что здание рядом разрушилось. Люди перепугались, что могут попасть под завалы.

Ответственность за взрыв взяла "Аш-Шабааб"

Весь район перекрыли правоохранители. Полиция сначала обвинила в трагедии "Аш-Шабааб" – сомалийскую радикальную военную организацию. В" Аш-Шабааб " впоследствии все же взяли на себя ответственность за взрыв.

Отметим, что ранее лидеры оппозиции запланировали на 6 марта в Могадишо акцию протеста. Выйти на улицы людей призвали из-за отложенных выборов. Однако впоследствии демонстрацию отменили.

BREAKING: Somalia's Al Shabaab claims responsibility for suicide bomb attack on a restaurant in Mogadishu. At least 20 people were killed and 30 others injured in Friday's explosion. The blast also destroyed nearby building as rescue efforts continue. https://t.co/UYBVWdN7NC pic.twitter.com/PALb7dlT6R — Live From Somalia (@Tuuryare_Africa) March 5, 2021

20 killed by suicide car bomb blast in #Somalia



At least 20 people were killed and 30 wounded by a suicide car bomb just outside a restaurant near the port in Somalia’s capital Mogadishu late on Friday. pic.twitter.com/ZEXM1oLR13 — World NBC (@WorldNBC1) March 5, 2021

#UPDATE: At least people were killed, 30 others injured after a car bomb blast has targeted Lul Yemeni restaurant near Mogadishu seaport Friday evening, according to @AaminAmbulance. Al Shabaab said it was behind the attack. The group attacked this hotel in the last year August. pic.twitter.com/g0AekwTgEx — Somalia Live Update (@HassanIstiila) March 5, 2021

Смотрите на карте, где находится Могадишо: