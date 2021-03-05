В Сомали автомобиль со взрывчаткой влетел в ресторан: десятки погибших – видео
В столице Сомали Могадишо произошел мощный взрыв. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, влетел в ресторан. Сообщают о по меньшей мере 20 погибших. Еще 3 десятка ранены.
Источник:AP
Ресторан, в котором произошел взрыв, расположен неподалеку от центральной тюрьмы. Местные жители говорят, что после взрыва слышали и выстрелы.
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Взрыв произошел в обеденное время
Взрыв произошел в обеденное время, когда в заведении были десятки людей. Сила удара была настолько мощная, что здание рядом разрушилось. Люди перепугались, что могут попасть под завалы.
Ответственность за взрыв взяла "Аш-Шабааб"
Весь район перекрыли правоохранители. Полиция сначала обвинила в трагедии "Аш-Шабааб" – сомалийскую радикальную военную организацию. В" Аш-Шабааб " впоследствии все же взяли на себя ответственность за взрыв.
Отметим, что ранее лидеры оппозиции запланировали на 6 марта в Могадишо акцию протеста. Выйти на улицы людей призвали из-за отложенных выборов. Однако впоследствии демонстрацию отменили.
Смотрите на карте, где находится Могадишо:
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