У столиці Сомалі – Моґадішо стався потужний вибух. Автомобіль, начинений вибухівкою, влетів в ресторан. Повідомляють про щонайменше 20 загиблих. Ще 3 десятки – поранені.

Ресторан, у якому стався вибух, розташований неподалік від центральної в'язниці. Місцеві жителі кажуть, що після вибуху чули й постріли.

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Вибух стався в обідній час

Вибух стався в обідній час, коли в закладі були десятки людей. Сила удару була настільки потужна, що будівля поруч зруйнувалась. Люди перелякались, що можуть потрапити під завали.

Відповідальність за вибух взяла "Аш-Шабааб"

Весь район перекрили правоохоронці. Поліція спочатку звинуватила у трагедії "Аш-Шабааб" – сомалійську радикальну військову організацію. У "Аш-Шабааб" згодом таки взяли на себе відповідальність за вибух.

Зазначимо, що раніше лідери опозиції запланували на 6 березня у Моґадішо акцію протесту. Вийти на вулиці людей закликали через відкладені вибори. Проте згодом демонстрацію таки скасували.

BREAKING: Somalia's Al Shabaab claims responsibility for suicide bomb attack on a restaurant in Mogadishu. At least 20 people were killed and 30 others injured in Friday's explosion. The blast also destroyed nearby building as rescue efforts continue. https://t.co/UYBVWdN7NC pic.twitter.com/PALb7dlT6R — Live From Somalia (@Tuuryare_Africa) March 5, 2021

20 killed by suicide car bomb blast in #Somalia



At least 20 people were killed and 30 wounded by a suicide car bomb just outside a restaurant near the port in Somalia’s capital Mogadishu late on Friday. pic.twitter.com/ZEXM1oLR13 — World NBC (@WorldNBC1) March 5, 2021

#UPDATE: At least people were killed, 30 others injured after a car bomb blast has targeted Lul Yemeni restaurant near Mogadishu seaport Friday evening, according to @AaminAmbulance. Al Shabaab said it was behind the attack. The group attacked this hotel in the last year August. pic.twitter.com/g0AekwTgEx — Somalia Live Update (@HassanIstiila) March 5, 2021

Дивіться на карті, де розташоване Моґадішо: