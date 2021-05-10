Взрыв в Сомали: вместе с террористом-смертником погибли еще 6 полицейских
В столице Сомали, Могадишо, 9 мая террорист-смертник устроил взрыв. Вместе с ним погибли 6 правоохранителей. Известно, что еще 6 – ранены.
Источник:SNTV
Ответственными за теракт считают исламскую группировку "Аль-Шабааб". Они подтвердили это.
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Взрыв произошел в полицейском участке.
Среди погибших, в частности, есть:
- начальник районной полиции Ахмед Васане;
- заместитель командира отделения полиции Валио Адде Абди Басид.
Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле осудил теракт.
Теракты в Сомали: главное
- Повстанцы "Аль-Шабааб" ведут борьбу с 2008 года. Они хотят свергнуть центральное правительство Сомали несмотря на то, что его поддерживает международная власть.
- "Аль-Шабааб" хочет установить собственное правление, основанное на жесткой интерпретации исламского законодательства.
- По этой причине группировка регулярно совершает нападения. Террористы используют пушки и бомбы.
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