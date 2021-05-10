В столице Сомали, Могадишо, 9 мая террорист-смертник устроил взрыв. Вместе с ним погибли 6 правоохранителей. Известно, что еще 6 – ранены.

Ответственными за теракт считают исламскую группировку "Аль-Шабааб". Они подтвердили это. К теме Во Франции мужчина набросился с ножом на полицейских: власти заговорили о теракте Взрыв произошел в полицейском участке. Среди погибших, в частности, есть: начальник районной полиции Ахмед Васане;

заместитель командира отделения полиции Валио Адде Абди Басид. Премьер-министр Сомали Мохамед Хуссейн Робле осудил теракт. Важно! Похожий теракт в Сомали случился недавно – 3 марта. Тогда в Могадишо террорист-смертник напал на группу киосков и чайный магазин. Погибло 6 человек, среди них – ребенок. Теракты в Сомали: главное Повстанцы "Аль-Шабааб" ведут борьбу с 2008 года. Они хотят свергнуть центральное правительство Сомали несмотря на то, что его поддерживает международная власть.

"Аль-Шабааб" хочет установить собственное правление, основанное на жесткой интерпретации исламского законодательства.

По этой причине группировка регулярно совершает нападения. Террористы используют пушки и бомбы.