У столиці Сомалі, Могадішо, 9 травня терорист-смертник влаштував вибух. Разом з ним загинули 6 правоохоронців. Відомо, що ще 6 – поранені.

Відповідальними за теракт вважають ісламське угрупування "Аль-Шабааб". Вони підтвердили це. До теми У Франції чоловік накинувся з ножем на поліцейських: влада заговорила про теракт Вибух трапився у поліцейському відділку. Серед загиблих, зокрема, є: начальник районної поліції Ахмед Башані;

заступник командира відділення поліції Валіо Адде Абді Басід. Прем'єр-міністр Сомалі Мохамед Хуссейн Робле засудив теракт. Важливо! Схожий теракт у Сомалі трапився нещодавно – 3 березня. Тоді у Могашідо терорист-смертник напав на групу кіосків і чайний магазин. Загинуло 6 осіб, серед них – дитина. Теракти у Сомалі: головне Повстання "Аль-Шабааб" веде боротьбу з 2008 року. Вони хочуть скинути центральний уряд Сомалі попри те, що його підтримує міжнародна влада.

"Аль-Шабааб" хоче встановити власне правління, засноване на жорсткій інтерпретації ісламського законодавства.

З цієї причини угрупування регулярно здійснює напади. Терористи використовують гармати та бомби.