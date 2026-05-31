Трясло дома и гремело на весь штат: в США слышали странный взрыв

Днем 30 мая возле побережья Массачусетса слышали на удивление сильный взрыв. Точно не известно, что это было – предполагают, что метеор.

Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Таинственная огненная сфера в небе над США вызвала панику среди очевидцев

Что известно о взрыве в США 30 мая?

Его слышали в некоторых районах Бостона и Род-Айленда.

На платформе Reddit пользователь dvorakop9 сообщил, что слышал громкий грохот, от которого задрожал дом. На вопрос, слышал или чувствовал ли кто-то еще это в том регионе, откликнулось много пользователей – даже из других районов.

"В моем доме в Джонстоне что-то задрожало, и показалось, будто что-то врезалось в него. Странно, что это слышно по всему штату".

"Услышал в Вунсокете. Не знаю, то ли гром? Или звуковой удар?"

"В Кранстоне было очень громко. Я подумал, что на мою крышу упала огромная ветка. Мои родители тоже это слышали в Варвике".

"Я здесь, неподалеку от Оуклоуна в Кранстоне. У меня случилось то же самое. Я до смерти испугался".

"В западной части Кранстона было довольно громко. Собаки начали лаять, и мы с женой подумали, что на дом упало дерево".

Главный метеоролог WBZ-TV Эрик Фишер заявил, что в субботу днем у побережья Массачусетса взорвался метеор. Это вызвало громкий взрыв, который был слышен по всему штату.

Спутниковые данные NOAA показали признаки, соответствующие метеору примерно в то же время, когда было сообщено о взрыве. Данные также показали, что метеор, вероятно, вошел в атмосферу над Южным берегом вблизи Бостона. Сообщений о месте падения метеорита нет,

– передают CBS News.

Показываем Бостон на карте США

Журналисты объяснили, что когда метеор прорывает воздух, он создает мощные ударные волны. Иногда звук слышен за десятки миль от фактической траектории метеора.

Люди писали в Американское метеорное общество, что наблюдали за пролетом огненного шара. Это время совпадало со временем, когда в США слышали взрыв.

Поэтому, вероятно, в атмосферу вошел большой болид или метеор. По крайней мере спутник GOES-19 зафиксировал очень яркую вспышку, не связанную с активными грозами.

Однако на сайте Volcano Discovery указано, что это могло быть землетрясение магнитудой 3,0. Сотни людей сообщали о том, что почувствовали толчки как от землетрясения, но эти данные должно подтвердить сейсмическое агентство.