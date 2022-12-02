Кроме автомобиля, который подожгли, огонь повредил еще один автомобиль, который стоял рядом. На месте происшествия полиция обнаружила бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, зажигалки и спички.

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Инцидент произошел ночью

В ночь на 2 декабря подожгли автомобиль Сюзанны Шляйн. Автомобиль взорвался и полностью разрушен. Дипломатка находилась неподалеку. Полиция Греции предпринимает необходимые научно-следственные мероприятия.

Реакция Италии и Греции

Министерство иностранных дел Италии обнародовало заявление, в котором "решительно осудило серьезный уголовный акт против Сюзанны Шляйн и ее семьи".

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что это нападение может быть "анархистского происхождения". Греческие власти также решительно осудили это нападение, однако отметили, что событие никак не повредит отношениям двух стран.

Такие неприемлемые действия никак не нарушат превосходные отношения и давние дружеские связи между Грецией и ее партнером и союзником Италией,

– говорится в заявлении МИД Греции.

К слову, в Греции часто нападают на политические дипломатические цели, банки или иностранные компании, и это редко приводят к жертвам. Полиция обвиняет в этом ультралевые или анархистские группы.