Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Важно В посольстве США в Мадриде тоже нашли конверт со взрывчаткой

Кулеба заявил, что внутри этих конвертов символическая угроза и все они в момент их получения были пропитаны красной жидкостью.

Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему,

– сообщил глава МИД.

Министр назвал событие устрашением Украины и украинских дипломатов.

"Сейчас мы анализируем, что произошло. Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства, бомбами, какими-то сатанинскими или вуду-символами, значит, боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит", – подчеркнул он.

Что известно о конвертном терроре

30 ноября стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва свертка в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

А 1 декабря стало известно, что глава правительства Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили такие же 2 взрывных устройства. Конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили. Этим занялись службы безопасности правительства.

Ранее Кулеба подчеркнул, что это точно новая форма террора. Украинские специалисты вместе с испанскими властями активно работают, чтобы установить, кто рассылает угрозы.

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