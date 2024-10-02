Вероятно, взорвался автомобиль, одна никаких деталей пока нет. Об этом сообщила председатель Бердянской МВА Виктория Галицина.

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В Бердянске могло взорваться авто

Около 06:00 в районе порта в Бердянске слышали мощный взрыв. После этого на место инцидента сразу выехали кареты скорой и спасатели.

Местные жители пишут в сети, что на территории рыбзавода, в сторону Лисков, поднялся густой столб черного дыма. По некоторой информации, взрыв прогремел в частном секторе на улице Украинских партизан, что рядом с портом.



Столб дыма после взрыва в Бердянске / Фото Виктории Галициной

Вероятно, взорвался автомобиль. Как сообщает Галицина, инцидент произошел в микрорайоне Лесков. В то же время оккупационные власти не комментируют инцидент.

Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию. Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества,

– отметила Галицина.

В Бердянской МВА призвали местных жителей соблюдать правила безопасности и не подходить к местам скопления оккупантов.