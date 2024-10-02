Ймовірно, вибухнув автомобіль, одна жодних деталей наразі немає. Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

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У Бердянську могло вибухнути авто

Близько о 06:00 в районі порту у Бердянську чули потужний вибух. Після цього на місце інциденту відразу виїхали карети швидкої та рятувальники.

Місцеві жителі пишуть у мережі, що на території рибзаводу, у бік Лісків, здійнявся густий стовп чорного диму. За деякою інформацією, вибух пролунав у приватному секторі на вулиці Українських партизанів, що поруч з портом.



Стовп диму після вибуху у Бердянську / Фото Вікторії Галіціної

Ймовірно, вибухнув автомобіль. Як повідомляє Галіціна, інцидент стався у мікрорайоні Лісків. Водночас окупаційна влада не коментує інцидент.

Окупаційна влада наразі не коментує ситуацію. Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти,

– зауважила Галіціна.

У Бердянській МВА закликали місцевих жителів дотримуватися правил безпеки і не підходити до місць скупчення окупантів.