26 сентября ему отказали в освобождении из-под стражи. Такое решение было принято коллегией судей Черниговского апелляционного суда.

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Апелляционную жалобу отклонили

Как стало известно, адвокат военнослужащего Сергей Кутуков подал апелляционную жалобу и просил освободить его подзащитного под личное обязательство. Он объяснил это тем, что:

военный имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка,

его семья осталась без жилья в результате российской агрессии,

военный сотрудничает со следствием и не пытался скрываться с места взрыва.

Донцу как раз инкриминируется, что он получил это РПГ вне определенного порядка. Но, простите, это РПГ Донцу никто не предоставлял,

– добавил адвокат.

Прокурор просил оставить подозреваемого под стражей. Коллегия судей склонилась к просьбе прокурора и в удовлетворении ходатайства адвоката отказала. Однако Сергей Кутуков и дальше будет добиваться освобождения военного из-под стражи.

Также адвокат обратил внимание на еще один важный нюанс: "Меня больше сегодня беспокоит вопрос того, что какой-то человек, и это явно не военный, принес на массовое мероприятие снаряженный боеприпас. …Этот вопрос почему-то следствие не выясняет".

Что известно о трагедии на Черниговщине

3 сентября в исторической части города, на Валу, на выставке боеприпасов раздался взрыв. Через несколько минут после него выяснили, что сработал ручной противотанковый гранатомет, почему-то заряженный. Оружие было экспонатом на выставке.

Правоохранители утверждают, что в боевом положении его привели представители организаторов для того, чтобы продемонстрировать гражданам разные образцы оружия и боеприпасов. Гранатомет держал и давил на курок 10-летний мальчик.

К сожалению, в результате инцидента травмировались взрослые и дети, некоторые из которых были в тяжелом состоянии. Как сообщил 4 сентября председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, всего за медицинской помощью обратились 8 детей, а госпитализировали 2 взрослых и 2 малышей.

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