26 сентября ему отказали в освобождении из-под стражи. Такое решение было принято коллегией судей Черниговского апелляционного суда.
Больше о трагедии На выставке оружия в Чернигове раздался взрыв: все, что известно об инциденте
Апелляционную жалобу отклонили
Как стало известно, адвокат военнослужащего Сергей Кутуков подал апелляционную жалобу и просил освободить его подзащитного под личное обязательство. Он объяснил это тем, что:
- военный имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка,
- его семья осталась без жилья в результате российской агрессии,
- военный сотрудничает со следствием и не пытался скрываться с места взрыва.
Донцу как раз инкриминируется, что он получил это РПГ вне определенного порядка. Но, простите, это РПГ Донцу никто не предоставлял,
– добавил адвокат.
Прокурор просил оставить подозреваемого под стражей. Коллегия судей склонилась к просьбе прокурора и в удовлетворении ходатайства адвоката отказала. Однако Сергей Кутуков и дальше будет добиваться освобождения военного из-под стражи.
Также адвокат обратил внимание на еще один важный нюанс: "Меня больше сегодня беспокоит вопрос того, что какой-то человек, и это явно не военный, принес на массовое мероприятие снаряженный боеприпас. …Этот вопрос почему-то следствие не выясняет".
Что известно о трагедии на Черниговщине
3 сентября в исторической части города, на Валу, на выставке боеприпасов раздался взрыв. Через несколько минут после него выяснили, что сработал ручной противотанковый гранатомет, почему-то заряженный. Оружие было экспонатом на выставке.
Правоохранители утверждают, что в боевом положении его привели представители организаторов для того, чтобы продемонстрировать гражданам разные образцы оружия и боеприпасов. Гранатомет держал и давил на курок 10-летний мальчик.
К сожалению, в результате инцидента травмировались взрослые и дети, некоторые из которых были в тяжелом состоянии. Как сообщил 4 сентября председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, всего за медицинской помощью обратились 8 детей, а госпитализировали 2 взрослых и 2 малышей.
Обратите внимание – На трагедию отреагировал и президент Зеленский: смотрите видео