26 вересня йому відмовили у звільнені з-під варти. Таке рішення прийняла колегія суддів Чернігівського апеляційного суду.

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Апеляційну скаргу відхилили

Як стало відомо, адвокат військовослужбовця Сергій Кутуков подав апеляційну скаргу та просив звільнити його підзахисного під особисте зобов’язання. Він пояснив це тим, що:

військовий має на утриманні неповнолітню дитину,

його родина залишилася без житла внаслідок російської агресії,

військовий співпрацює зі слідством та не намагався тікати з місця вибуху.

Донцю якраз інкримінується, що він отримав це РПГ у поза визначений порядок. Але, вибачте, це РПГ Донцю ніхто не надавав,

– додав адвокат.

Натомість прокурор просив лишити підозрюваного під вартою. Колегія суддів схилилася до прохання прокурора та у задоволенні клопотання адвоката відмовила. Однак Сергій Кутуков й надалі домагатиметься звільнення військового з-під варти.

Також адвокат звернув увагу на ще один важливий нюанс: "Мене більше сьогодні турбує питання того, що якась людина, і це явно не військовий, принесла на масовий захід споряджений боєприпас. … Це питання чомусь слідство не з’ясовує".

Що відомо про трагедію на Чернігівщині

3 вересня в історичній частині міста, на Валу, на виставці боєприпасів пролунав вибух. За кілька хвилин після нього з'ясували, що спрацював ручний протитанковий гранатомет, який чомусь був зарядженим. Зброя була експонатом на виставці.

Правоохоронці стверджують, що у бойовий стан його привели представники організаторів для того, щоб продемонструвати громадянам різні зразки зброї та боєприпасів. Гранатомет тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик.

На жаль, внаслідок інциденту травмувалися дорослі та діти, деякі з яких були у важкому стані. Як повідомив 4 вересня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, загалом по медичну допомогу звернулися 8 дітей, а госпіталізували 2 дорослих та 2 малюків.

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