Речь идет о взрыве, который прогремел в известной гостинице "Саратога", расположенной в столице Гаване. Ударной волной практически снесло нижние этажи этого здания. О количестве пострадавших и жертв сообщили в начале следующих суток.

Это событие Мощный взрыв прогремел в знаменитой гостинице "Саратога" на Кубе

Власти исключают возможность подрыва

Вскоре после того, как произошло это событие, его прокомментировал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он полностью исключил возможность подрыва. До этого также уже говорили, что вероятной причиной была утечка газа.

Ни в коем случае это не была бомба или нападение. Это просто очень досадный случай,

– сказал чиновник.

Он пообщался со СМИ после посещения пострадавших в больнице. Пока неизвестно, в каком состоянии госпитализированные.

Спасатели продолжили поисковые работы

В момент трагедии гостиница была закрыта для туристов. Однако внутри находились работники. Государственное телевидение Кубы сообщило, что поисково-спасательные работы продолжались еще ночью. Поэтому под завалами могут быть еще люди.