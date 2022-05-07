Мовиться про вибух, який прогримів у відомому готелі "Саратога", що розташований у столиці Гавані. Ударною хвилею практично знесло нижні поверхи цієї будівлі. Про кількість постраждалих і жертв повідомили на початку наступної доби.

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Влада виключає можливість підриву

Невдовзі після того, як сталася ця подія, її прокоментував президент Куби Мігель Діас-Канель. Він повністю виключив можливість підриву. До цього також уже говорили, що ймовірною причиною був витік газу.

Ні в якому разі це не була бомба чи напад. Це просто дуже прикрий випадок,

– сказав посадовець.

Він поспілкувався зі ЗМІ після того, як відвідав постраждалих у лікарні. Наразі невідомо, в якому стані госпіталізовані.

Рятувальники продовжили пошукові роботи

У момент трагедії готель був закритий для туристів. Проте всередині перебували були працівники. Державне телебачення Куби повідомило, що пошуково-рятувальні роботи тривали ще вночі. Тому під завалами можуть ще бути люди.

Представник військової компанії, яка керує багатьма готелями країни, Роберто Енріке Кальзаділла сказав, що готель планували знову відкрити в найближчі кілька днів. Мовляв, працівники на місці проводили останні приготування.

Робітники... робили ремонт і робили всі роботи, щоб відкрити майно, а вранці вони поповнювали подачу газу, і, схоже, якась аварія стала причиною вибуху,

– пояснив Кальзаділла.

Проте остаточну причину події зможуть сказати вже після розбору завалів. Адже лише тоді поліція та інші служби зможуть повністю дослідити місце трагедії.

Що було відомо раніше

Коли сталася ця жахлива подія, багато ЗМІ написали, що могли постраждати й діти. Все через те, що поряд розташована школа. Проте режим Куби не підтверджував таку інформацію, оскільки взагалі поки не розголошує вік постраждалих.

Одразу ж після вибуху стало відомо про 30 госпіталізованих. Також тоді казали, що є 8 загиблих, яких одразу помітили. Проте в момент трагедії багато тіл засипало уламками та пилом, тому їх не могли виявити одразу.

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