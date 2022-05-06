За попередніми даними, стався вибух газу

Потужний вибух у готелі Гавани прогримів зранку 6 травня. На світлинах видно, що два поверхи легендарного п'ятизіркового готелю частково зруйновано.

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На місце прибула кубинська поліція та рятувальники. Вони розбирають завали та намагаються знайти вцілілих людей.

Очевидці події публікують у соцмережах моторошні кадри наслідків вибуху в будівлі "Саратоги".

На Кубі стався вибух у готелі "Саратога" – відео

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибуху. За попередніми даними, стався вибух газу.

Зі світлин, які з'явилися у соціальних мережах, видно, що вибухова хвиля винесла стіни з обох боків. Натомість верхні поверхи не зазнали таких ушкоджень.



Готель "Саратога" після вибуху / Фото з твітеру Comandante Shinji



Готель "Саратога" після вибуху / Фото з твітеру Comandante Shinji

Люди чули звук, який схожий на вибух бомби

За даними Mirror, після вибуху деякі гості готелю залишилися заблокованим на верхніх поверхах, які вціліли. Повідомляється, що люди чули звук, який схожий на вибух бомби.

Поблизу готелю є поранені. Також небайдужі кубинці після вибуху рятували людей, які потрапили під завали.

У соцмережах пишуть, що через вибух тряслися будівлі в декількох прилеглих кварталах. Також через вибух постраждали сусідні будівлі та авто, які були поряд.

Світлини очевидців, які з'являються у соцмережах, свідчать, що після вибуху в небо здійнявся величезний стовп диму.



Після вибуху в небо здійнявся величезний стовп диму / Фото з твітеру Periódico Granma

Ймовірно, постраждали діти

Місцеві ресурси пишуть, що внаслідок вибуху, ймовірно, постраждали діти. Поблизу готелю "Саратога" розташована школа.

За попередньою інформацією, дітей евакуювали, а постраждалих – доправили до найближчої лікарні.

Зауважимо, що у 1880 році на місці теперішнього готелю було складське приміщення. У 1993 році будівля була переобладнана у готель. У 2005 році "Саратогу" відкрили знову.