Взрыв произошел на улице Гоенцоллернринг – возле площади Рудольфплятц.

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Взрыв в клубе в Германии: есть раненый

Взрыв произошел в клубе Vanity. Уже известно, что это целенаправленная атака. Ведь на камеры попал момент, как неизвестный заложил взрывчатку на входе в клуб. Стоит отметить, что в этом здании также расположены офисы.

Это террор в Кельне. Кто-то взорвал взрывное устройство, хотя должен был видеть, что там были люди. Я оцениваю ущерб в 100 000 евро,

– заявил журналистам владелец помещения.

В результате взрыва ранения получил уборщик. Сейчас мужчина находится в больнице. По данным полиции, он в тяжелом состоянии.

Мотивы подрывника неизвестны, сейчас его личность устанавливают. На кадрах видно человека в худи, который оставил сумку со взрывным устройством перед входом.

В результате взрыва у входа в здание обвалилась потолочная плитка и лопнули стекла.



Как выглядит место взрыва / фото Bild

По состоянию на данный момент правоохранители продолжают розыск подрывника.