Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно об обстреле Луцка в ночь на 10 октября?

Воздушную тревогу в Волынской области в разных районах начали объявлять примерно с 1 часа 12 минут ночи 10 октября. На регион с востока двигались реактивные беспилотники российской армии, о чем сообщили Воздушные силы.

В эпицентре удара врага оказался Луцк, областной центр. В городе был слышен как минимум один громкий взрыв. Секретарь городского совета Андрей Разумовский подтвердил, что в городе работает ПВО.

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Добавим, что вечером 9 октября российские реактивные дроны также достигали западных областей. В частности, в Ивано-Франковске были слышны звуки взрывов. Также под ударом врага находился и Киев.