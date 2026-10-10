Про це повідомили кореспонденти Суспільного. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Луцька вночі 10 жовтня?

Повітряну тривогу у Волинській області в різних районах почали оголошувати приблизно з 1 годині 12 хвилин вночі 10 жовтня. На регіон зі сходу рухалися реактивні безпілотники російської армії, про що інформували Повітряні сили.

В епіцентрі удару ворога опинився Луцьк, обласний центр. Щонайменше один гучний вибух було чутно у місті. Секретар міської ради Андрій Разумовський підтвердив, що у місті працює ППО.

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Додамо, що ввечері 9 жовтня російські реактивні дрони також досягали західних областей. Зокрема, в Івано-Франківську було чутно звуки вибухів. Також під ударом ворога перебував і Київ.