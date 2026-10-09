Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух в Івано-Франківську

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків о 18:45 закликав реагувати на тривогу і попередив про підвищену небезпеку.

Згодом, о 18:52, Повітряні сили повідомили, що над містом рухається реактивний БпЛА.

За хвилину пролунав вибух.

Працює ППО!

– через кілька хвилин написав Марцінків.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що 9 жовтня Росія також атакувала Рівненщину. Постраждала багатодітна родина. Поранено 7 людей: 2 жінки, чоловік та 4 дитини.

У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані.

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