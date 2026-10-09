Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибух в Івано-Франківську
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків о 18:45 закликав реагувати на тривогу і попередив про підвищену небезпеку.
Згодом, о 18:52, Повітряні сили повідомили, що над містом рухається реактивний БпЛА.
За хвилину пролунав вибух.
Працює ППО!
– через кілька хвилин написав Марцінків.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
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