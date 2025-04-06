Инцидент в румынской столице произошел в воскресенье, 6 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Во время взрыва в метро Бухареста пострадал иностранец

Установлено, что взрыв произошел на оборудовании.

Пострадал один рабочий. Мужчина оказался иностранцем.

Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Полиция уже взялась за расследование этого дела.

"Проверки продолжают полицейские бригады полиции общественного транспорта для установления фактической ситуации", – говорится в заявлении местной полиции.

Напомним, что в понедельник, 31 марта, в Румынии в городе Комарник произошла утечка серной кислоты из автоцистерны на одной из трасс.

Из-за инцидента пришлось эвакуировать жителей нескольких близлежащих населенных пунктов в радиусе 500 метров – 22 взрослых и 6 детей. Никто не пострадал.