Инцидент в румынской столице произошел в воскресенье, 6 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
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Во время взрыва в метро Бухареста пострадал иностранец
Установлено, что взрыв произошел на оборудовании.
Пострадал один рабочий. Мужчина оказался иностранцем.
Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Полиция уже взялась за расследование этого дела.
"Проверки продолжают полицейские бригады полиции общественного транспорта для установления фактической ситуации", – говорится в заявлении местной полиции.
Напомним, что в понедельник, 31 марта, в Румынии в городе Комарник произошла утечка серной кислоты из автоцистерны на одной из трасс.
Из-за инцидента пришлось эвакуировать жителей нескольких близлежащих населенных пунктов в радиусе 500 метров – 22 взрослых и 6 детей. Никто не пострадал.