Інцидент у румунській столиці стався у неділю, 6 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Під час вибуху у метро Бухареста постраждав іноземець

Встановлено, що вибух стався на обладнанні.

Постраждав один робочий. Чоловік виявився іноземцем.

Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Наразі його стан задовільний.

Поліція уже взялася за розслідування цієї справи.

"Перевірки продовжують поліцейські бригади поліції громадського транспорту для встановлення фактичної ситуації", – йдеться у заяві місцевої поліції.

Нагадаємо, що у понеділок, 31 березня, у Румунії у місті Комарнік стався витік сірчаної кислоти з автоцистерни на одній із трас.

Через інцидент довелося евакуювати мешканців кількох ближніх населених пунктів у радіусі 500 метрів – 22 дорослих та 6 дітей. Ніхто не постраждав.