О желании разместиться в замке, в частности, заявили MEGOGO, Nova Poshta, Kyivstar, lifecell, АТБ и Укрпочта. Кстати, 24 канал тоже выбрал себе новое "ласточкино" место для редакции.

Обратите внимание Корова языком слизала полк, – Арестович о потерях оккупантов на аэродроме в Крыму

В Министерство культуры и информационной политики отреагировали на многочисленные мемы об офисах, которые распространили украинцы, и рассказали, будет ли это законно.

В письме апеллировали к статье 24 закона "Об охране культурного наследия". Там говорится, что без разрешения органов охраны культурного наследия запрещено так взаимодействовать с памяткой:

изменять ее предназначение;

делать надписи или отметки на ней, на ее территории или в охранной зоне.

Несмотря на то, что наша победа еще впереди, АТБ-Маркет на первом этаже и почтамат Новая почта полностью имеют право располагаться на берегу Черного моря. Главное – получить разрешение,

– говорится в сообщении.

"Хлопки" в Крыму: главное

Взрывы на территории временно оккупированного Крыма раздались 9 августа. В этот раз свою порцию "хлопка" получил аэродром захватчиков, расположенный в украинских Саках. От этого у россиян подгорело в прямом и переносном смысле. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Юг особенно прекрасен в августе.

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