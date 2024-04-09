Представитель Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг не прекращает совершать атаки Одесской области дронами-камикадзе. Также он привлекает для обстрелов Одессы и области тактическую авиацию.

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"Искандер" летел из оккупированного Крыма

Это означает, что в регионе будут продолжаться напряженные дни, а силам ПВО придется отбиваться от вражеских атак.

В ночь на 9 апреля у нас была дроновая атака. В течение дня – летят ракеты. Действительно, по предварительной информации был удар "Искандером" из района Евпатории, с территории временно оккупированного Крыма. Думаю, эта локация подтвердится,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Именно оттуда очень часто прилетают "Искандеры" на юг нашего государства, в частности по Одесскому региону. Также атакуют соседний Николаев.

Последствия этого прилета сейчас уточняются. Надеюсь, что предварительная информация об отсутствии пострадавших, подтвердится. Это – самое главное в таких ситуациях,

– подчеркнул он.

Последние дни очень активно действовала воздушная разведка врага. Постоянно украинскими силами сбиваются разведывательные дроны. Так, днем 9 апреля был ликвидирован российский беспилотник "Орлан-10", а накануне силы ПВО сбили два таких дрона-разведчика. После этого, как правило, начинаются атаки противника.

"Есть постоянная примета, если воздушная разведка активизируется, то россияне готовятся к соответствующим атакам", – заметил Братчук.

"Искандер-М" Это баллистическая ракета, которая может достигать почти стратосферы и откуда возвращаться на высокой скорости. Она имеет повышенную скорость по сравнению с предыдущей версией – "Искандер-К". Также определенные источники утверждают, что Это баллистическая ракета, которая может достигать почти стратосферы и откуда возвращаться на высокой скорости. Она имеет повышенную скорость по сравнению с предыдущей версией – "Искандер-К". Также определенные источники утверждают, что "Искандер-М" – гиперзвуковая ракета.

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