Представитель Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг не прекращает совершать атаки Одесской области дронами-камикадзе. Также он привлекает для обстрелов Одессы и области тактическую авиацию.
Читайте также Одесса и область под угрозой удара дронами-камикадзе: жителей призвали быть в укрытиях
"Искандер" летел из оккупированного Крыма
Это означает, что в регионе будут продолжаться напряженные дни, а силам ПВО придется отбиваться от вражеских атак.
В ночь на 9 апреля у нас была дроновая атака. В течение дня – летят ракеты. Действительно, по предварительной информации был удар "Искандером" из района Евпатории, с территории временно оккупированного Крыма. Думаю, эта локация подтвердится,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Именно оттуда очень часто прилетают "Искандеры" на юг нашего государства, в частности по Одесскому региону. Также атакуют соседний Николаев.
Последствия этого прилета сейчас уточняются. Надеюсь, что предварительная информация об отсутствии пострадавших, подтвердится. Это – самое главное в таких ситуациях,
– подчеркнул он.
Последние дни очень активно действовала воздушная разведка врага. Постоянно украинскими силами сбиваются разведывательные дроны. Так, днем 9 апреля был ликвидирован российский беспилотник "Орлан-10", а накануне силы ПВО сбили два таких дрона-разведчика. После этого, как правило, начинаются атаки противника.
"Есть постоянная примета, если воздушная разведка активизируется, то россияне готовятся к соответствующим атакам", – заметил Братчук.
"Искандер-М"Это баллистическая ракета, которая может достигать почти стратосферы и откуда возвращаться на высокой скорости. Она имеет повышенную скорость по сравнению с предыдущей версией – "Искандер-К". Также определенные источники утверждают, что "Искандер-М" – гиперзвуковая ракета.
Больше об ударе по Одессе 9 апреля
- В Одессе примерно в 18:00 раздался мощный взрыв. Силы обороны Юга Украины отметили, что под ударом снова оказалась прибрежно-рекреационная зона. Позже стало известно, что враг, вероятно, ударил баллистической ракетой "Искандер-М".
- Также в Одесской области объявили тревогу в 19:29 и через 20 минут появилось сообщение, что на город направляется ракета. Однако в 19.56 прозвучал сигнал отбоя.
- По предположению местных пабликов, могла лететь управляемая авиационная ракета (КАР) Х-59, которая прекратила существование в пределах Одесского района.