Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, какая ситуация на Юге Украины после тревожной ночи. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия продолжает давить на инфраструктуру Украины

Утром Силы обороны Юга сообщили, что ночью 9 апреля российские войска в очередной раз направили несколько волн "Шахедов" по южным регионам. Под прицелом врага снова оказалась критическая инфраструктура.

Позже Наталья Гуменюк предоставила подробности об этой атаке.

Их траектория и география ("Шахедов" – 24 Канал), в частности в нашей операционной зоне, свидетельствует о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, максимально навредить гражданскому населению,

– сказала она.

Гуменюк отметила, что ночью 3 дрона были сбиты на Николаевщине, 3 – на Днепропетровщине, 2 – на Херсонщине и еще 1 – в Одесской области.

В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе поврежден частный двор, также оборвало линию электропередач.

Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает Украину в тонусе,

– добавила пресс-секретарь.

Что известно о пострадавших

По словам Гуменюк, люди, к счастью, не пострадали. На местах падения обломков уже ведутся ремонтные работы, а свет возвращается в дома украинцев.

Попутно она отметила,, что даже боевая работа сил ПВО может наносить вред, поэтому во время воздушной тревоги обязательно надо переходить в укрытие.

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