Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, какая ситуация на Юге Украины после тревожной ночи. Об этом пишет 24 Канал.
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Россия продолжает давить на инфраструктуру Украины
Утром Силы обороны Юга сообщили, что ночью 9 апреля российские войска в очередной раз направили несколько волн "Шахедов" по южным регионам. Под прицелом врага снова оказалась критическая инфраструктура.
Позже Наталья Гуменюк предоставила подробности об этой атаке.
Их траектория и география ("Шахедов" – 24 Канал), в частности в нашей операционной зоне, свидетельствует о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, максимально навредить гражданскому населению,
– сказала она.
Гуменюк отметила, что ночью 3 дрона были сбиты на Николаевщине, 3 – на Днепропетровщине, 2 – на Херсонщине и еще 1 – в Одесской области.
В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе поврежден частный двор, также оборвало линию электропередач.
Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает Украину в тонусе,
– добавила пресс-секретарь.
Что известно о пострадавших
По словам Гуменюк, люди, к счастью, не пострадали. На местах падения обломков уже ведутся ремонтные работы, а свет возвращается в дома украинцев.
Попутно она отметила,, что даже боевая работа сил ПВО может наносить вред, поэтому во время воздушной тревоги обязательно надо переходить в укрытие.
Главное о ночной атаке дронами
- Россияне выпустили 20 "Шахедов" из России и временно оккупированного Крыма.
- В Воздушных силах сообщили, что все 20 дронов были уничтожены. Боевая работа продолжалась около 7 часов.
- Известно, что во Львовской области обломки повредили объект критической инфраструктуры.