Об этом сообщил глава Львовской ОВА. Также Козицкий рассказал, сколько ударных БПЛА удалось сбить, передает 24 Канал.
Смотрите также Под прицелом была критическая инфраструктура: в Одесской области обломки дрона наделали неприятностей
Какие последствия атаки на Львовскую область
Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Чиновник рассказал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, вошедшие в воздушное пространство региона.
К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших,
– сообщил Козицкий.
В то же время председатель ОВА отметил, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Читайте также Ночью враг атаковал Полтавщину БGЛА: по дронам работали мобильные группы
Главное об этой ночной атаке России на Украину
- Ночью 9 апреля оккупанты атаковали 20 ударными БGЛА типа "Shahed-131/136". Дроны-камикадзе враг запустил с мыса Чауда и Приморско-Ахтарскп.
- Кроме того, агрессор ударил четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области.
- Командующий Николай Олещук сообщил, что в результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов". Ударные беспилотники уничтожили в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
- Оккупанты в очередной раз направили несколько волн "Шахедов" по южным регионам. Под прицелом агрессора снова оказалась критическая инфраструктура.
- Россияне пытались максимально навредить гражданскому населению. Об этом свидетельствует траектория и география движения "Шахедов".
- Наталья Гуменюк рассказала, что на Николаевщине сбито 3 дрона, еще столько же – на Днепропетровщине, 2 – на Херсонщине и 1 – в Одесской области.
- В результате падения обломков сбитого "Шахеда" в Одесском районе поврежден частный двор. Кроме того, оборвало линию электропередач.
- "Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает Украину в тонусе", – подчеркнула Гуменюк.
- Также рассказала, что, к счастью, люди не пострадали. На местах падения обломков продолжаются ремонтные работы, свет возвращается в дома украинцев.