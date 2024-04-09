Об этом сообщил глава Львовской ОВА. Также Козицкий рассказал, сколько ударных БПЛА удалось сбить, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Львовскую область

Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Чиновник рассказал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, вошедшие в воздушное пространство региона.

К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших,
– сообщил Козицкий.

В то же время председатель ОВА отметил, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

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Главное об этой ночной атаке России на Украину

  • Ночью 9 апреля оккупанты атаковали 20 ударными БGЛА типа "Shahed-131/136". Дроны-камикадзе враг запустил с мыса Чауда и Приморско-Ахтарскп.
  • Кроме того, агрессор ударил четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области.
  • Командующий Николай Олещук сообщил, что в результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов". Ударные беспилотники уничтожили в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
  • Оккупанты в очередной раз направили несколько волн "Шахедов" по южным регионам. Под прицелом агрессора снова оказалась критическая инфраструктура.
  • Россияне пытались максимально навредить гражданскому населению. Об этом свидетельствует траектория и география движения "Шахедов".
  • Наталья Гуменюк рассказала, что на Николаевщине сбито 3 дрона, еще столько же – на Днепропетровщине, 2 – на Херсонщине и 1 – в Одесской области.
  • В результате падения обломков сбитого "Шахеда" в Одесском районе поврежден частный двор. Кроме того, оборвало линию электропередач.
  • "Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает Украину в тонусе", – подчеркнула Гуменюк.
  • Также рассказала, что, к счастью, люди не пострадали. На местах падения обломков продолжаются ремонтные работы, свет возвращается в дома украинцев.