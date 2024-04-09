Про це повідомив очільник Львівської ОВА. Також Козицький розповів, скільки ударних БпЛА вдалося збити, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Львівщину

Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівську область. Посадовець розповів, що сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, що увійшли у повітряний простір регіону.

На жаль, їхні уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих,

– повідомив Козицький.

Водночас голова ОВА наголосив, що всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

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