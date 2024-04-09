Про це повідомив очільник Львівської ОВА. Також Козицький розповів, скільки ударних БпЛА вдалося збити, передає 24 Канал.
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Які наслідки атаки на Львівщину
Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівську область. Посадовець розповів, що сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, що увійшли у повітряний простір регіону.
На жаль, їхні уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих,
– повідомив Козицький.
Водночас голова ОВА наголосив, що всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
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Головне про цю нічну атаку Росії на Україну
- Вночі 9 квітня окупанти атакували 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Дрони-камікадзе ворог запустив із мису Чауда за Приморсько-Ахтарська.
- Окрім того, агресор вдарив чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в результаті протиповітряного бою збито всі 20 "Шахедів". Ударні безпілотники знищили в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
- Окупанти вкотре спрямували декілька хвиль "Шахедів" по південних регіонах. Під прицілом агресора знову опинилася критична інфраструктура.
- Росіяни намагалися максимально нашкодити цивільному населенню. Про це свідчить траєкторія й географія руху "Шахедів".
- Наталія Гуменюк розповіла, що на Миколаївщині збито 3 дрони, ще стільки ж – на Дніпропетровщині, 2 – на Херсонщині й 1 – на Одещині.
- Внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда" в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя. Окрім того, обірвало лінію електропередач.
- "Ворог продовжує тиснути на інфраструктуру, яка максимально підтримує Україну в тонусі", – підкреслила Гуменюк.
- Також розповіла, що, на щастя, люди не постраждали. На місцях падіння уламків тривають ремонтні роботи, світло повертається в домівки українців.