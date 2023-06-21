Взрыв произошел в пятом округе Парижа – старейший район города, куда входит Латинский квартал. В настоящее время на месте работают пожарные.

Смотрите также В Харькове вспыхнул масштабный пожар: предварительно – попадание молнии в трубу газопровода

Что известно о взрыве в Париже

Взрыв произошел в Париже 21 июня около 17:00 по местному времени, по улице Сен-Жак, 295. Это здание парижской Американской академии. Фасад здания упал прямо на дорогу. Дом примыкает к больнице Валь-де-Грас.

Первый заместитель мэра города Эдуард Сивел призвал людей держаться подальше от места происшествия. Местные жители сообщают, что взрыв был очень сильным. По словам очевидцев, под завалами оказались люди. Тем временем в небо поднимается большой столб дыма.

На кадрах видно, что здание, где произошел взрыв, полностью рухнуло. Ситуацию усложняет то, что оно продолжает гореть, а огонь перебрасывается на соседние дома.

В результате пожара в Париже обрушился дом: смотрите видео

В настоящее время парижская прокуратура устанавливает точную причину взрыва. Однако несколько свидетелей почувствовали сильный запах газа прямо перед взрывом и сообщили, что перед этим отключилась электроэнергия. Поэтому предварительная причина взрыва – взрыв газового баллона. В то же время правоохранители отмечают, что это не окончательная версия.

Что известно о пострадавших

Известно, что при взрыве пострадали 16 человек. 7 из них находятся в критическом состоянии, 9 – в среднем. На месте работают 230 пожарных и 9 медиков.