Вибух стався у п'ятому окрузі Парижа – це найстаріший район міста, куди входить Латинський квартал. Наразі на місці працюють пожежники.

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Що відомо про вибух в Парижі

Вибух стався в Парижі 21 червня близько 17:00 за місцевим часом, на вулиці Сен-Жак, 295. Це будівля паризької Американської академії. Фасад будівлі впав прямо на дорогу. Будинок примикає до лікарні Валь-де-Грас.

Перший заступник мера міста Едуард Сівел закликав людей триматися якомога далі від місця події. Місцеві жителі повідомляють, що вибух був дуже сильним. За словами очевидців, під завалами опинилися люди. Тим часом у небо здіймається великий стовп диму.

На кадрах видно, що будівля, де трапився вибух, повністю завалилася. Ситуацію ускладнює те, що вона продовжує палати, а вогонь перекидається на сусідні будиннки.

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Наразі паризька прокуратура встановлює точну причину вибуху. Проте кілька свідків відчули сильний запах газу безпосередньо перед вибухом й повідомили, що перед цим відключилась електроенергія. Тож попередня причина вибуху – вибух газового балона. Водночас правоохоронці наголошують, що це не остаточна версія.

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що під час вибуху постраждали 16 людей. 7 з них перебувають у критичному стані, 9 – у середньому. На місці працюють 230 пожежників та 9 медиків.