Правоохранители установили ежесекундную хронологию событий, когда 5 июля 2023 года в конвойном в помещении Шевченковского райсуда Киева сдетонировала взрывчатка. Известно что 3 сотрудникам следственного изолятора инкриминируют служебную халатность повлекшую тяжкие последствия а еще 3 служебный подлог.

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Что показало расследование

По данным следствия, из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 года арестант (подозреваемый по делу о взрыве гранаты возле Верховной Рады 2015 года Игорь Гуменюк – 24 Канал) вынес из "Киевского следственного изолятора" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд.

Позже в помещении суда он привел их в действие. Это привело к его гибели а также к ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

Правоохранители установили, что сотрудники ГУ "Киевский следственный изолятор" передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без всякого обыска вещей. Известно, что сами работники конвойной службы тоже не провели личный обыск. Также они не проверили вещи фигуранта перед тем как доставить в суд.

Также следствие установило, что 3 работников следственного изолятора подделывали акты обысков камерных помещений. Они фактически проверки не проводили.

Вследствие этого удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами. Известно, что в камере погибшего арестанта обнаружили глицерин канифоль электрические провода и другие химические вещества. Часть из этих веществ вошла в состав самодельных взрывных устройств которые сдетонировали в суде.

Что известно о взрыве в Шевченковском суде Киева