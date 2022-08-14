Заминировали все станции метрополитена, важнейшие военные и гражданские объекты, торговые центры, зоопарк и даже церковь.
Важно В Армянском Ереване прогремел взрыв в ТЦ, небо затянуло густым дымом: кадры с места происшествия
Спасатели вынуждены проверять эти сообщения. На места выехали кинологи инженерно-саперная группа. Производят эвакуацию.
Взрывы в Ереване
- В ТЦ в Ереване прогремел сильнейший взрыв. После этого вспыхнул масштабный пожар. Сначала сообщали об одной жертве и 20 раненых. Однако постепенно это количество росло.
- Пока известно, что погибли два человека, еще 51 человек пострадал. По словам очевидцев, могла погибнуть пятилетняя девочка.
- По предварительной информации, взрыв был в складе салютов и фейерверков. Причины пока не известны. Вероятно, вариант взрывчатки тоже не исключен, поэтому к сообщениям о "заминировании" относятся с особым предостережением.
- Горело трехэтажное здание склада. Оно частично обрушилось, поэтому под завалами еще могут быть люди. В ТЦ прибыли 2 подъемных крана для разбора завалов.
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