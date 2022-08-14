"Замінували" всі станції метрополітену, найважливіші військові та цивільні об'єкти, торгові центри, зоопарк та навіть церкву.
Важливо У вірменському Єревані прогримів вибух у ТЦ, небо затягнуло густим димом: кадри з місця події
Рятувальники вимушені перевіряти ці повідомлення. На місця виїхали кінологи інженерно-саперна група. Проводять евакуацію.
Вибухи в Єревані
- У ТЦ в Єревані прогримів сильний вибух. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Спочатку повідомляли про одну жертву і 20 поранених. Однак поступово ця кількість зростала.
- Наразі відомо, що загинуло двоє людей, ще 51 особа постраждала. За словами очевидців, могла загинути п'ятирічна дівчинка.
- За попередньою інформацією, вибух був на складі салютів та феєрверків. Причини поки невідомі. Ймовірно, варіант вибухівки теж не виключений, тому до повідомлень про "замінування" ставляться з особливою пересторогою.
- Горіла триповерхова будівля складу. Вона частково обвалилась, тому під завалами ще можуть бути люди. До ТЦ прибули 2 підйомних крани для розбору завалів.
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