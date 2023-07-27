В четверг, 27 июля, около 18:18 в Запорожье раздался взрыв, о чем написать местные СМИ. Как впоследствии констатировал председатель областной военной администрации Юрий Малашко, враг ударил по мирному многотысячному городу, поскольку терпит потери на поле боя.
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Продолжается ликвидация последствий атаки
По словам чиновника, специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру.
В то же время, информация о пострадавших по состоянию на 20:22, 27 июля – не поступала.
Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несокрушимый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников из украинской земли. Держим строй.
Следует сказать, что в своем сообщении глава региона не прокомментировал тот факт, что взрыв раздался до тревоги.
Заметим, что оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах вы можете читать в нашем телеграме.
Ночью на Украину летели дроны
- Стоит сказать, что оккупанты используют все возможные виды оружия, чтобы наносить удары по нашему государству. В частности, крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.
- В ночь на 27 июля они выпустили по Украине 8 беспилотников Shahed-136/131 по направлению Приморско-Ахтарск, а также две ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Важно, что все дроны сбила наша ПВО.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя эту атаку, отметил, что ПВО продемонстрировала отличную работу. Большинство из целей было сбито над Хмельнитчиной, ведь там дислоцируется немало нашей авиации.