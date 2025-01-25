В сети распространяют фото и видео последствий взрыва. Сообщение в полицию поступило около 09:04.

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Что известно о взрыве в ЖК "Фортуна" в Ирпене

Утром 25 января ирпенские телеграмм-канале сообщили о взрыве в местном жилом комплексе "Фортуна".

Как рассказали 24 Каналу в полиции Киевской области, сейчас все обстоятельства взрыва выясняются. Подробную информацию правоохранители обещают предоставить позже.

В результате взрыва жилое помещение получило повреждения. Причина взрыва устанавливается. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы,

– уточняют в пресс-службе.

В Ирпене произошел взрыв в квартире / фото из соцсетей

Сам момент взрыва в ирпенском ЖК "Фортуна" четко попал на камеру наблюдения.

Взрыв в ЖК Ирпеня: смотрите видео с камер

На видео из сети видно, что взрывной волной на одном из этажей вынесло стеклопакет. Он упал в нескольких метрах от дома.