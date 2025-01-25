Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Утром 25 января в результате вражеской атаки беспилотниками в Киевской области был поврежден 9-этажный жилой дом в Вишневом.

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Российский дрон атаковал жилой дом в Вишневом

Это уже второй день подряд, когда российские дроны вызывают разрушение жилых объектов, объяснил Ермак.

По информации ЦПД, дрон попал в здание, разрушив балконы с 5 по 9-й этажи. Андрей Коваленко подчеркнул, что новостройка не была полностью заселена.

Власти подчеркивают необходимость усиления противодействия таким атакам, ведь эти удары ставят под угрозу жизни мирных граждан. Кроме того, в военных кругах отмечают важность продолжения борьбы с возможностью России вести интенсивные боевые действия.

Беспилотник повредил дом в Вишневом: смотреть видео

Соответствующие органы уже работают над усилением обороны и безопасности.

К слову, 25 января спасатели успешно эвакуировали пять человек, среди которых двое детей. Три человека были спасены с 5-го этажа, а двое – с 7-го. На месте продолжают работать 42 спасателя и 7 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет, но ситуация уточняется.

Кроме этого, в результате ночной атаки загорелось производственное помещение в Фастовском районе. Пожар на площади 600 квадратных метров уже ликвидирован, жертв и пострадавших нет.