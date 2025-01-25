Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вранці 25 січня внаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київщині було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Вишневому.

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Російський дрон атакував житловий будинок у Вишневому

Це вже другий день поспіль, коли російські дрони спричиняють руйнування житлових об'єктів, пояснив Єрмак.

За інформацією ЦПД, дрон влучив у будівлю, зруйнувавши балкони з 5 по 9-й поверхи. Андрій Коваленко підкреслив, що новобудова не була повністю заселена.

Влада підкреслює необхідність посилення протидії таким атакам, адже ці удари ставлять під загрозу життя мирних громадян. Крім того, у військових колах наголошують на важливості продовження боротьби з можливістю Росії вести інтенсивні бойові дії.

Дрон пошкодив будинок у Вишневому: дивитися відео

Відповідні органи вже працюють над посиленням оборони та безпеки.

До слова, 25 січня рятувальники успішно евакуювали п’ятьох осіб, серед яких двоє дітей. Троє людей були врятовані з 5-го поверху, а двоє – з 7-го. На місці продовжують працювати 42 рятувальники та 7 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих немає, але ситуація уточнюється.

Окрім цього, внаслідок нічної атаки загорілося виробниче приміщення у Фастівському районі. Пожежу на площі 600 квадратних метрів вже ліквідовано, жертв та постраждалих немає.