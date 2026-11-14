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Во Львове неизвестный взорвал гранату: в полиции рассказали подробности

Даниил Жоров
Во Львове неизвестный взорвал гранату

Во Львове неизвестный взорвал гранату / Getty Images (иллюстративное изображение)

В пятницу, 13 ноября, во Львове прогремел взрыв. Неизвестный взорвал взрывное устройство.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом "24 Каналу" сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

 
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Что известно об инциденте во Львове?

Около 23:15 13 ноября в полицию поступило сообщение о взрыве во Львове. Инцидент произошел на улице Вербицкого.

Предварительно установлено, что неизвестный взорвал устройство, похожее на гранату, вероятно РГД-5. Информации о пострадавших не поступало.

Полиция устанавливает личность и обстоятельства инцидента.

Напомним, что во Львовской области 9 и 10 ноября сотрудники таможни пресекли попытку в контрабанды 11 iPhone через пункты пропуска Краковец и Шегини. Партию телефонов последней серии везли без декларирования.

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