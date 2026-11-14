У Львові невідомий підірвав гранату: в поліції розповіли подробиці

У Львові невідомий підірвав гранату / Getty Images (ілюстративне)
У п'ятницю, 13 листопада, у Львові прогримів вибух. Невідома особа підірвала вибуховий пристрій.
Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.
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Що відомо про інцидент у Львові?
Близько 23:15 13 листопада до поліції надійшло повідомлення про вибух у Львові. Інцидент стався на вулиці Вербицького.
Попередньо встановлено, що невідомий підірвав пристрій, схожий на гранату, ймовірно РГД-5. Інформації про постраждалих не надходила.
Поліція встановлює особу та обставини інциденту.
Нагадаємо, що на Львівщині 9 та 10 листопада працівники митниці зупинили спробу контрабанди 11 iPhone через пункти пропуску Краковець і Шегині. Партію телефонів останньої серії везли незадекларованими.
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