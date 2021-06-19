Как сообщают местные СМИ, мощный взрыв прогремел около 20:00 по местному времени. Перед этим, произошло несколько меньших взрывов.

Тем временем В Луганске прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео

Травмы от взрыва получили трое работников

Пострадали трое работников предприятия. Их госпитализировали, медики отмечают, что их травмы не несут угрозы жизни. Людей, проживающих недалеко от завода, временно эвакуировали.

4 июня на предприятии взорвались склады с боеприпасами

Отметим, что похожий инцидент на "Слободе" произошел 4 июня. Тогда там взорвались склады с боеприпасами. Пожар продолжался несколько дней. Власти Сербии оценили убытки на сумму 1,5 – 2 миллиарда долларов.

Обратите внимание! "Слобода" – это крупнейшее предприятие военно-оборонного комплекса в Сербии. Завод был целью бомбардировок во время войны в 1999 году.

Смотрите на карте, где расположен город Чачак: