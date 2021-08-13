Большинство этих кусочков людям не удалось вынуть самостоятельно. Поэтому пострадавшие обратились к медикам.

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Неизвестно, что это за следы

Происхождение этой "стружки" пока неизвестно. Вскоре у пострадавших возьмут анализы из кожи. Биоматериалы после этого отправят на исследование. Тогда определят химический состав веществ.

Люди публикуют в сети видео своей кожи, на которой видны маленькие черные пятнышки.

У меня все ноги в такой штуке. Я не знаю, что это,

– жалуется пострадавшая.

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