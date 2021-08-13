Большинство этих кусочков людям не удалось вынуть самостоятельно. Поэтому пострадавшие обратились к медикам.
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Неизвестно, что это за следы
Происхождение этой "стружки" пока неизвестно. Вскоре у пострадавших возьмут анализы из кожи. Биоматериалы после этого отправят на исследование. Тогда определят химический состав веществ.
Люди публикуют в сети видео своей кожи, на которой видны маленькие черные пятнышки.
У меня все ноги в такой штуке. Я не знаю, что это,
– жалуется пострадавшая.
Что известно о взрыве в Воронеже
- Вечером 12 августа в Воронеже в автобусе произошел взрыв. Транспорт только начал выезжать с остановки. В автобусе находились 35 пассажиров и водитель.
- Взрыв был мощный, выбило все окна и двери, оторвало люки в потолке.
- Всего пострадали 12 пассажиров. Одной женщине от взрыва оторвало ноги, ее госпитализировали, однако спасти жизнь не смогли – потом она умерла.
- Точная причина трагедия неизвестна. Однако есть информация, что взрыв произошел из-за определенного предмета, который был под сиденьем.