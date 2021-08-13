Більшість цих шматочків людям не вдалось вийняти самостійно. Тому постраждалі звернулись до медиків.

До теми У російському Воронежі вибухнув автобус: є жертва і багато поранених – відео

Невідомо, що це за сліди

Походження цієї "стружки" поки невідоме. Невдовзі у потерпілих візьмуть аналізи зі шкіри. Біоматеріали після цього відправлять на дослідження. Тоді визначать хімічний склад речовин.

Люди публікують у мережі відео своєї шкіри, на якій видно маленькі чорні цятки.

У мене всі ноги у такій штуці. Я не знаю, що це,
– скаржиться постраждала.

Що відомо про вибух у Воронежі

  • Ввечері 12 серпня у Воронежі в автобусі трапився вибух. Транспорт тільки почав виїжджати з зупинки. В автобусі перебували 35 пасажирів та водій.
  • Вибух був потужний, вибило усі вікна і двері, відірвало люки у стелі.
  • Загалом постраждали 12 пасажирів. Одній жінці від вибуху відірвало ноги, її шпиталізували, однак врятувати життя не змогли – згодом вона померла.
  • Точна причина трагедія невідома. Однак є інформація, що вибух стався через певний предмет, що був під сидінням.