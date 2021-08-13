Більшість цих шматочків людям не вдалось вийняти самостійно. Тому постраждалі звернулись до медиків.
До теми У російському Воронежі вибухнув автобус: є жертва і багато поранених – відео
Невідомо, що це за сліди
Походження цієї "стружки" поки невідоме. Невдовзі у потерпілих візьмуть аналізи зі шкіри. Біоматеріали після цього відправлять на дослідження. Тоді визначать хімічний склад речовин.
Люди публікують у мережі відео своєї шкіри, на якій видно маленькі чорні цятки.
У мене всі ноги у такій штуці. Я не знаю, що це,
– скаржиться постраждала.
Що відомо про вибух у Воронежі
- Ввечері 12 серпня у Воронежі в автобусі трапився вибух. Транспорт тільки почав виїжджати з зупинки. В автобусі перебували 35 пасажирів та водій.
- Вибух був потужний, вибило усі вікна і двері, відірвало люки у стелі.
- Загалом постраждали 12 пасажирів. Одній жінці від вибуху відірвало ноги, її шпиталізували, однак врятувати життя не змогли – згодом вона померла.
- Точна причина трагедія невідома. Однак є інформація, що вибух стався через певний предмет, що був під сидінням.