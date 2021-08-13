Більшість цих шматочків людям не вдалось вийняти самостійно. Тому постраждалі звернулись до медиків.

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Невідомо, що це за сліди

Походження цієї "стружки" поки невідоме. Невдовзі у потерпілих візьмуть аналізи зі шкіри. Біоматеріали після цього відправлять на дослідження. Тоді визначать хімічний склад речовин.

Люди публікують у мережі відео своєї шкіри, на якій видно маленькі чорні цятки.

У мене всі ноги у такій штуці. Я не знаю, що це,

– скаржиться постраждала.

Що відомо про вибух у Воронежі