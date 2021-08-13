Як повідомляють джерела, вибух в автобусі стався з лівого боку всередині салону. Як помітно із відео з місця трагедії, саме ця частина транспорту постраждала найбільше.

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Вибух стався всередині

На підлогу біля від заднього колеса автобуса поставили якийсь предмет. Як вважають слідчі, предмет міг перебувати саме під пасажирським сидінням.

Фахівці вже взяли зразки з автобуса для дослідження, їх відправлять до Москви. За попередніми даними, слідів бризантних вибухових речовин не знайшли (це ті, що менш чутливі до зовнішніх впливів – наприклад, тряски на дорозі).

Спершу припускалося, що вибухнуло газове обладнання автобуса. Втім, водій одразу це заперечив.

Експерти шукатимуть можливі ознаки інших речовин, які могли викликати аналогічну реакцію. Наразі слідчі вирішують питання про перекваліфікацію кримінальної справи на іншу статтю – щоправда, джерелам невідомо, на яку саме.

Причетних шукають

Національний антитерористичний комітет повідомив про пошук причетних до вибуху автобуса. Фахівці-вибухотехніки ФСБ Росії і криміналістами центрального апарату Слідчого комітету вивчають матеріали, які вилучили з місця події.

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