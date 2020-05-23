"Взрыв" возле офиса Медведчука: данные полиции, "Накорпуса" и ОПЗЖ существенно разнятся

"Национальный корпус" 23 мая проводил свою акцию возле офиса лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Как следствие, у последнего сообщили, якобы под офисом прогремел взрыв и есть пострадавшие. Впрочем, в полиции все опровергают.

Что говорят у Медведчука

В "Оппозиционной платформе" заявили о едва ли не авиационной атаке на офис Виктора Медведчука. Там даже выбрали название для этого по лучшим стандартам российской пропаганды – "Неонацисты при поддержке полиции атаковали офис партии".

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В партии заявили, якобы "Национальный корпус" атаковал их офис, а полиция задержала охрану ОПЗЖ, которая пыталась оказать сопротивление "маршу фашистов".

Среди причин такого поведения противников ОПЗЖ назвала все свои пророссийские "заслуги". Также партия заявила о "запугивании со стороны режима Порошенко, а теперь и Зеленского".

В самой партии сообщили, что одного их охранника госпитализировали из-за "удара в висок". В то же время пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин в комментарии "Громадскому" рассказал, что в результате столкновений "есть пострадавшие", но не уточнил – сколько их.

Что говорят в "Национальном корпусе"

Сообщение ОПЗЖ о марше "Нацкорпуса" / Скриншот из сайта партии

"Национальный корпус" выступил с требованием, чтобы СБУ занялась деятельностью Виктора Медведчука, а Министерство юстиции запретило работу "Оппоплатформы", и пошел под офис партии.

Интересно, что в "Нацкорпусе" тоже во всем обвинили полицию. Мол, прибывшие на место правоохранители выполняли указания одного из депутатов ОПЗЖ.

В политической партии рассказали, что их члены пришли к офису Медведчука с файерами и намерениями протестовать. В это время на них якобы напали охранники офиса и начались стычки.

Столкновения под офисом Медведчука: смотрите фото

Позиция полиции

В Печерском райотделе полиции Киева рассказали, что они задержали и доставили в участок 20 активистов за то, что они жгли файеры. В то же время правоохранители заявляют: никаких взрывов не было.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям задержанных. Относительно взрыва полиция объясняет: был слышен подозрительный звук, предположительно, от баллончика с краской.

"Нацкорпус" разрисовал офис Виктора Медведчука / Фото 24 канала