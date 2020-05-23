Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

"Вибух" біля офісу Медведчука: дані поліції, "Накорпусу" та ОПЗЖ суттєво різняться

-
Які версії в учасників конфлікту під офісом Медведчука
Які версії в учасників конфлікту під офісом Медведчука / nationalcorps.org

"Національний корпус" 23 травня проводив свою акцію біля офісу лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Як наслідок, в останнього повідомили, буцімто під офісом пролунав вибух і є постраждалі. Втім у поліції усе спростовують.

Що кажуть у Медведчука

В "Опозиційній платформі" заявили про ледь не авіаційну атаку на офіс Віктора Медведчука. Там навіть вибрали назву для цього за найкращими стандартами російської пропаганди – "Неонацисти за підтримки поліції атакували офіс партії".

Важливо Сутички біля офісу Медведчука в Києві: поліція заперечує вибух, – фото, відео

У партії заявили, буцімто "Національний корпус" атакував їхній офіс, а поліція затримала охорону ОПЗЖ, яка намагалася чинити опір "маршу фашистів".

Серед причин такої поведінки противників ОПЗЖ назвала усі свої проросійські "заслуги". Також партія заявила про "залякування з боку режиму Порошенка, а тепер і Зеленського".

У самій партії повідомили, що одного їхнього охоронця госпіталізували через "удар у скроню". Водночас прессекретар Медведчука Олег Бабанін у коментарі "Громадському" розповів, що внаслідок сутичок "є постраждалі", але не уточнив – скільки їх.

вибух біля офісу Медведчука

Повідомлення ОПЗЖ про марш "Нацкорпусу" / скриншот з сайту партії

Що кажуть у "Національному корпусі"

"Національний корпус" виступив з вимогою, щоб СБУ зайнялася діяльністю Віктора Медведчука, а Міністерство юстиції заборонило роботу "Опоплатформи", та пішов під офіс партії.

Цікаво, що у "Нацкорпусі" теж в усьому звинуватили поліцію. Мовляв, правоохоронці, які прибули на місце, виконували вказівки одного з депутатів ОПЗЖ.

У політичній партії розповіли, що їхні члени прийшли до офісу Медведчука з феєрами та намірами протестувати. У цей час на них буцімто напали охоронці офісу та розпочалися сутички.

Сутички під офісом Медведчука: дивіться фото

Позиція поліції

У Печерському райвідділі поліції Києва розповіли, що вони затримали та доставили до відділку 20 активістів за те, що вони палили фаєри. Водночас правоохоронці заявляють: жодних вибухів не було.

Правоохоронці нададуть правову оцінку діям затриманих. Щодо вибуху поліція пояснює: було чути підозрілий звук, імовірно, від балончика з фарбою.

протест під офісом Медведчука

"Нацкорпус" розфарбував офіс Віктора Медведчука / фото 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Поліція Сутички Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя Національний корпус Новини політики Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
На будь-який смак та настрій: сім книг, які варто прочитати
сьогодні , 16:00 На будь-який смак та настрій: сім книг, які варто прочитати
Сергій Притула
Безкарність Портнова: як влада допомагає соратнику Януковича уникати покарання
сьогодні , 13:30 Безкарність Портнова: як влада допомагає соратнику Януковича уникати покарання
Роман Маселко
Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
22 травня , 16:39 Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
Ростислав Струтинський