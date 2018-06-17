Взрыв автомобиля в Черкассах будут расследовать как умышленное убийство
Утром 16 июня в Черкассах произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель транспортного средства. Мужчина скончался в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии. Предположительно, инцидент произошел во время движения автомобиля.
Ранее 24 канал сообщал, что 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль.
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По информации местных СМИ, в результате инцидента погиб водитель, который был директором одного из торговых центров города. Отмечается, что это мог быть директор ТЦ "Транзит" 69-летний Анатолий Скоромни. В полиции отказались называть личность погибшего, ссылаются на тайну следствия.
17 июня правоохранители сообщили, что будут расследовать взрыв автомобиля в Черкассах как умышленное убийство.
Вероятнее всего – авто взорвалось во время движения
Открыто уголовное производство.
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