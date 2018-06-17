Вибух автомобіля у Черкасах розслідуватимуть як умисне вбивство

Зранку 16 червня у Черкасах стався вибух автомобіля, в результаті якого загинув водій транспортного засобу. Чоловік помер у лікарні, куди його доправили у непритомному стані. Імовірно, інцидент трапився під час руху автомобіля.

Раніше 24 канал повідомляв, що 16 червня у Черкасах вибухнув автомобіль.

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За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок інциденту загинув водій, який був директором одного із торгових центрів міста. Зазначається, що це міг бути директор ТЦ "Транзит" 69-річний Анатолій Скоромни. У поліції відмовилися називати особу загиблого, посилаються на таємницю слідства.

17 червня правоохоронці повідомили, що розслідуватимуть вибух автомобіля у Черкасах як умисне вбивство.



Найімовірніше – авто вибухнуло під час руху

Відкрито кримінальне провадження.