Вибух автомобіля у Черкасах розслідуватимуть як умисне вбивство
Зранку 16 червня у Черкасах стався вибух автомобіля, в результаті якого загинув водій транспортного засобу. Чоловік помер у лікарні, куди його доправили у непритомному стані. Імовірно, інцидент трапився під час руху автомобіля.
Раніше 24 канал повідомляв, що 16 червня у Черкасах вибухнув автомобіль.
Читайте також: Великий підприємець загинув внаслідок вибуху авто у Черкасах, – ЗМІ
За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок інциденту загинув водій, який був директором одного із торгових центрів міста. Зазначається, що це міг бути директор ТЦ "Транзит" 69-річний Анатолій Скоромни. У поліції відмовилися називати особу загиблого, посилаються на таємницю слідства.
17 червня правоохоронці повідомили, що розслідуватимуть вибух автомобіля у Черкасах як умисне вбивство.
Найімовірніше – авто вибухнуло під час руху
Відкрито кримінальне провадження.
Вибір редакції
-
Притула розповів зворушливу історію про хлопця, який пожертвував для армії цілу "квартиру"сьогодні, 14:39
-
Як сьогодні живуть люди в окупованому Донецьку: напруга, залпи артилерії та орки-патрулісьогодні, 13:59
-
У мережі розгорівся скандал довкола бійця АТО, який фанатіє від Росії та її футболістівсьогодні, 12:34