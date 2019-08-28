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      Взрыв дома в Дрогобыче: ГСЧС отвергает версию с бытовым газом

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      Взрыв дома в Дрогобыче
      Взрыв дома в Дрогобыче / ГСЧС

      В ночь на 28 августа в жилом многоэтажном доме в Дрогобыче произошел мощный взрыв. 2 человека погибли, еще 7 – госпитализированы. В ГСЧС заявили, что вряд ли взрыв вызвал бытовой газ.

      После проедення работ газовой службой эксперты установили, что сценарий со взрывом бытового газа – маловероятен, передает ГСЧС.

      Что случилось? В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть многоэтажки

      После разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна,
      – сказал заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге.

      новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Жертвы Взрыв в Дрогобыче Чрезвычайное происшествие ГСЧС Газ Взрыв
      Источник: 24 канал
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