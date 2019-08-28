Взрыв дома в Дрогобыче: ГСЧС отвергает версию с бытовым газом

В ночь на 28 августа в жилом многоэтажном доме в Дрогобыче произошел мощный взрыв. 2 человека погибли, еще 7 – госпитализированы. В ГСЧС заявили, что вряд ли взрыв вызвал бытовой газ.

После проедення работ газовой службой эксперты установили, что сценарий со взрывом бытового газа – маловероятен, передает ГСЧС. Что случилось? В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть многоэтажки После разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна,

– сказал заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге. новость дополняется...