Взрыв дома в Дрогобыче: ГСЧС отвергает версию с бытовым газом
В ночь на 28 августа в жилом многоэтажном доме в Дрогобыче произошел мощный взрыв. 2 человека погибли, еще 7 – госпитализированы. В ГСЧС заявили, что вряд ли взрыв вызвал бытовой газ.
После проедення работ газовой службой эксперты установили, что сценарий со взрывом бытового газа – маловероятен, передает ГСЧС.
Что случилось? В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть многоэтажки
После разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна,
– сказал заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге.
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Источник: 24 канал
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