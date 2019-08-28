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      Вибух будинку в Дрогобичі: рятувальники відкидають версію з побутовим газом

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      Вибух будинку в Дрогобичі
      Вибух будинку в Дрогобичі / 24 канал

      У ніч на 28 серпня в житловому багатоповерховому будинку в Дрогобичі прогримів потужний вибух. 2 людини загинуло, ще 7 – госпіталізовані. У ДСНС заявили, що навряд чи вибух спричинив побутовий газ.

      До такого висновку експерти дійшли після проведення робіт газовою службою.

      Що сталося? У Дрогобичі вибух газу знищив частину багатоповерхівки

      Після руйнування цієї будівлі була підозра, що стався вибух газу. Проте, в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна,
      – сказав заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський на брифінгу.

      На брифінгу повідомили, що 4-х поверховий цегляний будинок побудували у 1960 році. Він має 4 під’їзди та 64 квартири. Попередньо встановлено, що обвалився 2 під'їзд,  у якому було 15 квартир та перукарня. 7 квартир було знищено. 

      Що відомо про вибух в Дрогобичі?

      У ніч на 28 серпня в житловому багатоповерховому будинку в Дрогобичі прогримів потужний вибух побутового газу. Через це повністю обвалилася стіна одного з під'їздів – з першого по четвертий поверх.

      Під завалами рятувальники знайшли одну загиблу особу. Ще 7 осіб, серед яких 4 дитини, отримали поранення і були госпіталізовані. Загалом підрозділам ДСНС вдалося врятувати 4 дорослих та дитину, які потраждали через вибух.

      Наслідки вибуху в Дрогобичі / Фото 24 каналу

      Вранці близько 8 години рятувальники знайшли під завалами ще одне тіло. Відтак, кількість загиблих від вибуху зросла до двох осіб.

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      Теги: Новини України Жертви Вибух у Дрогобичі Надзвичайні ситуації ДСНС Газ Вибух
      Джерело: 24 канал
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