Взрыв дома в Мурманске: один человек погиб (фото)

В России в городе Мурманские в пятиэтажке прогремел взрыв. Как минимум один человек погиб.

Как сообщает "Интерфакс", взорвался бытовой газ на кухне в квартире на пятом этаже. В результате взрыва в угловой части дома обрушились этажи с третьего по пятый. Жители других подъездов эвакуируются.

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Взрыв дома в Мурманске

В результате взрыва пять человек оказались заблокированными на третьем этаже жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов троих пострадавших. Их отвезли в больницу с ожогами дыхательных путей. Еще двое – остаются под завалами.

Мужчина, который погиб, проживал на третьем этаже.