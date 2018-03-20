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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Вибух у будинку в Мурманську: одна людина загинула (фото)

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Вибух у будинку в Мурманську: одна людина загинула (фото)

У Росії в місті Мурманськ у п’ятиповерхівці пролунав вибух. Як мінімум одна людина загинула.

Як повідомляє "Інтерфакс", вибухнув побутовий газ на кухні у квартирі на п’ятому поверсі. У результаті вибуху в кутовій частині будинку обвалилися поверхи з третього по п'ятий. Мешканці інших під'їздів евакуюються.

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Вибух будинку у Мурманську

Вибух будинку у Мурманську

У результаті вибуху п'ять людей опинилися заблокованими на третьому поверсі житлового будинку. Рятувальники витягли з-під завалів трьох постраждалих. Їх відвезли до лікарні з опіками дихальних шляхів. Ще двоє – під завалами.

Чоловік, який загинув, проживав на третьому поверсі.

Теги: Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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