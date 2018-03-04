Взрыв газа в многоквартирном доме в Польше: есть погибшие

В польском городе Познань в многоквартирном доме взорвался газ. Взрыв произошел в воскресенье в 8:00.

В результате взрыва уничтожены три из четырех этажей здания. Погибли по меньшей мере три человека. Еще 22 человек были травмированы, среди них трое детей, сообщает tvn24.pl.



Обвал дома в Познани

Кроме того, состояние троих пострадавших тяжёлое.

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Спасатели отмечают, что под завалами могут быть еще люди. Однако поисковые работы затруднены. Дом, в котором было 19 квартир, почти полностью разрушился.