Вибух газу в багатоквартирному будинку у Польщі: є загиблі

У польському місті Познань у багатоквартирному будинку вибухнув газ. Вибух стався в неділю о 8:00 годині.

Внаслідок вибуху знищено три з чотирьох поверхів будинку. Загинуло щонайменше троє людей. Ще 22 осіб було травмовано, серед них троє дітей, повідомляє tvn24.pl.

Завал будинку у Познані

Окрім того, стан трьох потерпілих є важким.

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Рятувальники зазначають, що під завалами можуть бути ще люди. Однак пошукові роботи ускладнені. Будинок, у якому було 19 квартир, майже повністю завалений.